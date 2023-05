Tour in Lombardia per i Tenores di Neoneli.

Oggi ad Ardesio, piccolo paese della bergamasca, risuoneranno le voci mature e collaudate dei tenores di Neoneli, che saranno accompagnati dal duo composto da Orlando Mascia e Matteo Muscas, nell’incantevole scenario del Santuario della Madonna delle Grazie. L’esibizione, che fa parte del progetto “Omines, Ammentos”, prevede un repertorio studiato appositamente per i luoghi di culto.

Canti sulla pace, sull’emigrazione, sulla fraternità, sulla piromania, ed ovviamente la neonelese Deus ti salvet Maria.Tutto ciò impreziosito dai suoni degli strumenti popolari della tradizione sarda. Domani, il gruppo guidato dal fondatore Tonino Cau, con Ivo Marras, Angelo Piras e Roberto Dessì, si sposterà nel milanese, precisamente a Vimodrone.

In questo caso verrà presentato per la prima volta in Italia “Fogos e Logos”, il nuovo progetto impostato prevalentemente su testi dedicati all’ambiente, presentato per la prima mondiale nel mese di marzo, a Rovaniemi, in Lapponia. Lunedì, infine, tutto il gruppo tornerà a Cagliari per un incontro con gli studenti dell’Università.

© Riproduzione riservata