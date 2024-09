Otto sfide affrontate in coppia per “scalare” musicalmente “Le otto montagne. Le vette della letteratura musicale cameristica”. Dal 2 ottobre al 9 novembre il Teatro Verdi di Sassari ospita otto celebri sonate per violino e pianoforte, pietre miliari della tradizione cameristica. La rassegna, che prevede anche una relazione per ogni concerto, è curata dalla cooperativa Teatro e/o Musica.

Saranno la Sonata in sol minore di Debussy e la Sonata in la maggiore di Franck le prime due vette della letteratura musicale da conquistare nel concerto del 2 ottobre che avrà come protagonisti Anna Molinari al violino e Simone Ivaldi al pianoforte. Relatore della serata sarà Andrea Ivaldi.

Il 10 ottobre la Sonata n. 3 in re minore op. 108 di Brahms e la Sonata in mi minore KV 304 di Mozart saranno eseguite eseguite da Michelangelo Lentini (violino) e Juliette Aridon (pianoforte). Relatore Sandro Cappelletto. Il 26 ottobre la Sonata op 18 di Strauss sarà affidata a Davide Ascaniis al violino e Robert Poortinga al pianoforte. Andrea Ivaldi sarà anche relatore. Il 4 novembre spazio alla sonata n. 2 di Ravel e alla Sonata n. 2 in re maggiore op. 94 di Prokofiev. Protagonisti il violinista Alessandro Mancuso e il pianista Stefano Mancuso. Relatore Antonio Ligios.

L’ultima vetta da scalare è in programma il 9 novembre con la Sonata in la maggiore op. 47 “A Kreutzer “ di Beethoveen eseguita dal violinista Marco Ligas e dal pianista Andrea Ivaldi. Relatore Pietro Dossena.

