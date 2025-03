Lo spettacolo della compagnia di Roma “Altrove Teatro Studio” è dedicato ad una paura che terrorizza l’umanità in questa epoca: il fallimento. "Cosa potrebbe andare storto?" va in scena sabato alle 21 nel Teatro Astra di Sassari.

Autore del testo è Giorgio Latini anche interprete sul palco con Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta e Roberto Fedele. «Pur di non dover essere messi di fronte alla disfatta, siamo pronti a costruire castelli in aria – dice Lantini - mentre sarebbe più facile accettare la momentanea caduta e ripartire». Ma cosa succede se siamo pronti veramente a tutto pur di non ammettere la nostra inadeguatezza?

Lo spettacolo ”Cosa potrebbe andare storto” indaga proprio questo aspetto della vita odierna, mettendone in risalto gli aspetti paradossali e quindi ridicoli, ma anche quelli spiccatamente umani e tragici. Racconta la vicenda di due improbabili ladri che tentano di rapinare una banca, ma qualcosa non va secondo i programmi e si vedono costretti a barricarsi all’interno dell’edificio con due ostaggi. Comincia così una trattativa con la polizia ma il direttore della banca riesce a liberarsi e li assale a tradimento. In questa vicenda quattro mondi molto diversi si scontrano tra loro: soldi contro amore, potere contro libertà.

Il titolo chiude il “Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari con il contributo della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.

© Riproduzione riservata