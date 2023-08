Nella notte dei Pinguini Tattici Nucleari, “big” della seconda giornata del Red Valley, brillano anche le stelle di Ernia e Madame.

Gli altri due headliner del secondo appuntamento della settima edizione del festival precedono la band bergamasca sul palco della Olbia Arena, salutati da 25mila spettatori.

Anche ieri sera il Red non ha deluso le aspettative, in termini di spettacolo e presenze, complice anche l’antipasto musicale di Luv! e Zeep, vincitori del contest per talenti emergenti lanciato quest’anno dal Red Valley, in avvio, e le esibizioni di Shari, Chiamamifaro e Levante, prima dello show di Ernia.

A notte fonda spazio alla house music di Merk & Kremont e ai dj set di Edmmaro e Trasko.

Stasera a Olbia il clou della manifestazione con i Black Eyed Peas, ma tra gli altri headliner della terza serata spiccano anche Sfera Ebbasta e Alok.

