Come le ciliegie, al Red Valley Festival 2023 un artista tira l’altro. Annunciato ieri il dj Paul Kalkbrenner per Ferragosto, l’organizzazione ufficializza oggi Guè Pequeno per il 12 agosto.

Il 42enne rapper milanese, all’anagrafe Cosimo Fini, condividerà la serata con Lazza, annunciato per la stessa data, mentre il 13 sarà la volta dei Pinguini Tattici Nucleari e il 14 di Sfera Ebbasta. Gli altri protagonisti della quattro giorni che l’anno scorso ha registrato alla Olbia Arena la presenza record di 70mila persone verranno svelati nelle prossime settimane, ma intanto la vendita dei biglietti sta già registrando un discreto successo.

Quanto a Guè, quello gallurese è l’unico show sardo del suo tour estivo che partirà il 9 luglio da Torino e toccherà anche Milano e Roma.

