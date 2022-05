Open Roads: New Italian Cinema o, più semplicemente, Open Roads, è il festival di cinema italiano organizzato ogni anno al Lincoln Center di New York. Organizzata dall’Istituto Luce Cinecittà e da The Film Society of Lincoln Center, è la più importante manifestazione nordamericana interamente dedicata al cinema italiano contemporaneo.

Sono come di consueto 15 i film italiani selezionati. Tra questi c'è “I giganti” di Bonifacio Angius, produzione in cui il regista sassarese è anche sceneggiatore, scenografo e attore insieme a Stefano Deffenu, Michele Manca, Riccardo Bombagi, Stefano Manca, Francesca Niedda, Noemi Medas, Roberta Passaghe e Mila Angius.

Il film prodotto da Il Monello col sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission è in illustre compagnia. Basti citare “Freaks out” di Gabriele Mainetti, che ha spadroneggiato ai David di Donatello, “Ariaferma” di Leonardo di Costanzo premiato al Baff e girato nel carcere dismesso di San Sebastiano a Sassari, “Qui rido io” di Mario Martone, due David di Donatello, “Leonora addio” di Paolo Taviani e “Tre piani” di Nanni Moretti.

Del resto anche “I Giganti” ha non solo partecipato ai festival di Berlino, Locarno, Russia e Scozia ma ha pure vinto due premi all'Annecy Cinema Italien 2021.

