È morto Nick Kamen, modello e cantautore britannico.

A dare la notizia, con un post pubblicato su Instagram, l’amico e collega Boy George.

L’artista, originario dell’Essex, aveva 59 anni.

Era diventato famoso negli anni ottanta dopo aver interpretato uno spot televisivo della Levi’s.

Madonna lo aveva notato e aveva lanciato la sua carriera discografica.

Tra i suoi successi, “Each time you break my heart”, “Bring me your love” e Turn it up”, canzone utilizzata per la colonnoa sonora del film, prodotto dalla Disney, “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi”.

