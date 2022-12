Addio a Terry Hall, una delle voci più rappresentative del genere musicale Ska.

Il cantante del gruppo britannico The Specials, è morto a 63 anni. Sono gli stessi compagni di band a darne notizia sui social: «Con grande tristezza annunciamo la morte, dopo una breve malattia, del nostro meraviglioso amico, fratello e uno dei cantanti e autori più brillanti che il nostro Paese abbia prodotto».

Nato nel 1959 e originario di Coventry, poco fuori Birmingham nell'Inghilterra occidentale, il cantante ha vissuto un'adolescenza complessa che lui stesso ha raccontato con la sua musica. Nel 1979 è stato notato da Jerry Dammers, tastierista e principale compositore degli Specials, che lo ha voluto come frontman: in quel periodo ha registrato i primi due dischi della band, The Specials (1979) e More Specials (1980).

Tra le canzoni più note si ricordano “Too Much Too Young”, “Gangsters” e “Ghost Town”, che nel 1981 è stata per tre settimane al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Inghilterra. Hall ha fondato i Fun Boy Three, ha suonato, tra gli altri, con Bananarama, Lightning Seeds, e ha lavorato anche con Sinéad O'Connor. Nel 1994 ha avviato la propria carriera da solista e collaborato poi, tra gli altri, con Damon Albarn, cantante dei Blur, nel suo progetto parallelo hip-hop dei Gorillaz.

«La sua musica e le sue performance – ricorda ancora la band – incarnavano la vera essenza della vita… la gioia, il dolore, l'humour, la battaglia per la giustizia, ma soprattutto l'amore. La sua mancanza sarà sentita da tutti quelli che lo conoscevano e lo amavano: lascerà il dono della sua notevole musica e della sua profonda umanità».

