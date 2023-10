Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Suzane Somers, l’iconica bionda della serie tv americana “Tre cuori in affitto”. Aveva 76 anni.

A dare la notizia è stata la famiglia dell’attrice che da oltre 20 anni lottava contro un cancro al seno. Somers si trovava a Palm Springs, in California, con i suoi parenti: oggi avrebbe spento 77 candeline. La diagnosi iniziale risale al 2000, dopo aver combattuto – in precedenza – un tumore della pelle.

In Italia era celebre anche per aver lavorato sul set di “Una bionda per papà”, con Patric Duffy. La celebrità, dopo il boom nel piccolo schermo, era diventata un’imprenditrice e una scrittrice di successo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata