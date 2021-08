È morto a 82 anni - per complicazioni legate al Covid-19 - Sonny Chiba (al secolo Sadaho Maeda), attore giapponese e karateka noto a livello internazionale per essere apparso nei film “Kill Bill”, nel ruolo di Hattori Hanzo.

Lo ha reso noto il suo agente, Timothy Beal, che ha scritto: “Era un grande amico e un cliente fantastico. Un uomo così umile, premuroso e amichevole. Mi mancherà”.

Nato nel 1939 a Fukuoka, nel sud ovest del Giappone, studiò arti marziali negli anni sessanta.

A farlo conoscere al pubblico internazionale fu la trilogia, ispirata al successo dei film con Bruce Lee, di “The Street Fighter”, nella quale Chiba recitava la parte di Takuma Tsurugi, un letale sicario. Film molto amati da Tarantino, che decise di reclutare Chiba per il ruolo dell'anziano samurai che forgia per Uma Thurman una delle sue celeberrime spade per aiutarla a compiere la sua vendetta.

Il regista era un grande fan dell’interprete, da lui definito "il più grande attore che abbia mai lavorato nei film di arti marziali".

Ha recitato anche in “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata