L'attore e doppiatore Renato Cecchetto è morto nella notte all'ospedale San Camillo di Roma.

Noto per essere la voce italiana del personaggio di Shrek, le sue condizioni si sono aggravate dopo un incidente in scooter.

Cecchetto era nato ad Adria, in provincia di Rovigo, settant’anni fa.

Aveva lavorato in più di 80 film con registi come Mario Monicelli, Steno, Marco Ferreri, Damiano Damiani, Florestano Vancini, Carlo Vanzina e Neri Parenti. Come doppiatore era stato anche il porcellino Hamm in “Toy Story”, Yeti in “Monsters & co”, Mack in “Cars” e Cleveland Brown a partire dall’11esima stagione de “I Griffin”.

Per la televisione è stato il giudice Bordonaro nelle prime due edizioni de “La piovra” e Augusto Verdirame da Brescia in “Amici miei II”.

