Il mondo del cinema dice addio a Ray Liotta, morto a 67 anni nella Repubblica Dominicana, dove si trovava per le riprese del film “Dangerous Waters”.

Nato in New Jersey, divenne celebre per il ruolo Henry Hill nel film del 1990 di Martin Scorsese “Quei bravi ragazzi”.

In 40 anni di carriera molti i film di successo. Tra gli altri: “Qualcosa di travolgente” (1986), “Abuso di potere” (1992), “Una moglie per papà” (1994) con Whoopy Goldberg, “Blow” (2001) con Johnny Depp, “Hannibal” (2001), “The Son of No One” (2011) con Al Pacino, “Storia di un matrimonio” (2019), con Adam Driver. Nel 2020 è invece nel cast di “Hubie Halloween”, con Adam Sandler, mentre nel 2021 ha recitato in “I molti santi del New Jersey - I Soprano: le origini” di Alan Taylor.

Liotta ha anche dato la voce a Tommy Vercetti, protagonista del videogioco GTA Vice City e ha inoltre dato il volto al personaggio Billy Handsome nella modalità Zombie del videogioco Call of Duty: Black Ops II.

Nel 1997 si è sposato con la produttrice Michelle Grace dalla quale ha avuto la figlia Karsen. Nel 2004 il divorzio. Dal 2007 al 2011 ha avuto una relazione con l'attrice Catherine Hickland, mentre era prossimo a risposarsi di nuovo con la fidanzata Jacy Nittolo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata