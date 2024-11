Quincy Jones, uno dei produttori e compositori musicali di maggior successo del Novecento, è morto all'età di 91 anni.

Jones «è morto serenamente nella sua casa di Bel Air, circondato dai suoi figli, dai suoi fratelli e dai suoi familiari più stretti», ha detto il suo agente alla Cnn.

Insignito di 26 Grammy Award su 76 nominations e nel 1991 anche di un raro Grammy Legends Award, ha prodotto due dischi anche in Italia. Fra le sue collaborazioni di maggior successo quelle con Frank Sinatra e Michael Jackson.

Celebre musicista jazz e pop, Jones è stato anche un prolifico arrangiatore di generi diversi, direttore d'orchestra, dirigente di un'etichetta discografica e sostenitore dei diritti civili.

La sua lunga e variegata lista di crediti include la composizione della colonna sonora del film premio Oscar “In the Heat of the Night” (La calda notte dell'ispettore Tibbs), la produzione dell'album campione d'incassi “Thriller” di Michael Jackson e la partecipazione di decine di star del pop e del rock alla registrazione del singolo di beneficenza del 1985 “We Are the World”.

