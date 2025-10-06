Muore a 52 anni l’attrice americana Kimberly Hébert Gregory, star di “Vice Principals" e “Grey’s Anatomy”.

La notizia del decesso – le cui cause non sono state rese note – è stata confermata dall’ex marito, l’attore Chester Gregory, con un post su Instagram.

«Eri la brillantezza incarnata, una donna nera la cui mente illuminava ogni stanza – scrive Gregory -. Ci hai dato lezioni di coraggio, eri molto più di una ex moglie, eri mia amica. Nostro figlio, la canzone che abbiamo scritto insieme, è l'eco vivente della tua luce».

L’attrice texana, che aveva debuttato in tv nel 2007 nella serie “The Black Donnellys”, era apparsa anche nel film “Manuale di infedeltà per uomini sposati” con Chris Rock e aveva lavorato in serie di grande successo come “The Big Bang Theory”, “New Amsterdam”, “Shameless”, “Gossip Girl”, "Due uomini e mezzo” e “Better Call Saul”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata