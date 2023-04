Addio a Harry Belafonte, mito della musica e dei diritti civili.

L’artista, che negli anni 50 aveva sfondato le classifiche pop, diventando al tempo stesso uno dei personaggi simbolo del movimento per i diritti degli afro-americani, è morto a 96 anni nella sua casa dell’Upper West Side di Manhattan.

Nato a Harlem da genitori originari di Martinica e di Giamaica, amico da giovane di Martin Luther king e da vecchio grande oppositore di Donald Trump, Belafonte portò alla ribalta la musica caribica con canzoni come Day-O (The Banana Boat Song) e Jamaica Farewell. L'album “Calypso”, che le conteneva entrambe, fu il primo di un artista in assoluto a vendere più di un milione di copie.

È stato amico di Marlon Brando e Mlk, dei Kennedy e di Nelson Mandela. "Banana Boat”, una delle sue canzoni più famose interpretata in Italia da Pino Daniele, Celentano e Mina.

Belafonte partecipò anche al concerto We Are the World con Stevie Wonder, Michael Jackson, Bob Dylan e Cyndi Lauper e nel 1987 raccolse da Kanny Kaye il ruolo di ambasciatore di buona volontà dell'Unicef.

Era rimasto attivo in politica anche in vecchiaia: «Se Trump ci chiede cosa abbiamo da perdere", aveva scritto nel 2016 in un op-ed sul New York Times in cui invitava gli afro-americani a non votare il tycoon, «rispondetegli: solo il sogno, solo tutto».

