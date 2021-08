Lutto sui social per la morte di Gina Krasley. La 30enne era nota al grande pubblico per la sua partecipazione a “Vite al limite”, il reality americano che racconta le storie di persone affette da grave obesità che scelgono di seguire un percorso di dimagrimento con l’aiuto del dottor Nowzaradan. La donna viveva a Tuckerton, nel New Jersey. E con lei salgono a otto i protagonisti della serie che hanno perso la vita.

Gina, che pesava 270 chili, aveva raccontato di aver cominciato a ingrassare quando era una bambina, si rifugiava nel cibo per dimenticare le violenze subite da parte di suo padre. La sua grande passione era la danza perché, sosteneva, “non ha limiti di dimensioni”, e aveva un grande sogno: quello di aprire una scuola per ballerini con esigenze speciali.

