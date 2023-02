Addio a Burt Bacharach.

Pianista, compositore e produttore discografico, nato a Kansas City 94 anni fa, è morto ieri nella sua casa di Los Angeles.

Lo ha annunciato una portavoce, la sua agente Tina Brausam.

Bacharach è autore di decine e decine di meraviglie della musica pop tra cui “Walk On By”, “Do You Know the Way to San Josè”, “The Look of Love”, “Anyone Who Had a Heart”, “I Say a Little Prayer”, “Raindrops Keep Falling on My Head”. Ha vinto per tre volte il Premio Oscar, due volte nel 1970 e una nel 1982.

I suoi pezzi, prodotti di solito con il paroliere Hal David, sono stati cantati da Beatles, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Elvis Presley, B.J. Thomas, Tom Jones, Dusty Springfield, Herb Alpert, i Drifters, Luther Vandross e soprattutto Dionne Warwick, la sua interprete preferita.

(Unioneonline/D)

