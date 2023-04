Torna, dopo la pandemia, il tradizionale e atteso appuntamento musicale dedicato alla Settimana Santa e ai suoi canti più struggenti, spettacolo di grande intensità in programma stasera, sabato 1 aprile, alle ore 20 nella Chiesa del S.S. Redentore ad Arborea.

Una messa in scena con testi e musica voluta fortemente dal Parroco Don Silvio Foddis, dalla Choral Academy e dalla Corale Santa Cecilia di Arborea con il patrocinio del Comune di Arborea, guidato da Manuela Pintus, e con il sostegno della Pro Loco, della Cooperativa Produttori, della Banca di Credito Cooperativo e della storica industria casearia Arborea.

Tra i protagonisti della produzione il Coro di Bonarcado diretto da Michele Turnu, composto da voci di eccezionale maestria che renderanno magica e struggente l’iniziativa che da oltre dieci anni si ripete ad Arborea grazie all’impegno di Riccardo Zinzula, direttore della Corale Santa Cecilia e anima instancabile di varie Scuole Civiche di Musica in Sardegna.

Il direttore dell’ensemble del piccolo Comune del Montiferru, tutto al maschile, è Michele Turnu, compositore, arrangiatore e polistrumentista, autore di rielaborazioni corali di melodie immortali che oggi sono eseguite in tutta l‘Isola e anche oltre Tirreno.

Le meditazioni musicali, con brani tratti da “La Passione di Cristo” di Suor Anna Katharina Emmerick e scelte da Don Silvio Foddis per tracciare tutto il percorso del Calvario fino alla vigilia della Pasqua, saranno punteggiate dalle letture recitate con interpreti principali Roberto Rossi, Alessio Licheri e lo stesso Parroco nel ruolo di Gesù di Nazareth.

Una serata dedicata ai temi spirituali più alti per una produzione originale articolata in modo equilibrato tra musica e parole.

Quest’anno sarà fondamentale l’apporto della Corale Santa Cecilia, gruppo polifonico affermato da oltre quattro lustri e reduce da importanti successi a livello nazionale ed internazionale.

Un momento di grande musica che rientra nel costante lavoro di diffusione della cultura musicale che la Corale Santa Cecilia, unitamente a varie istituzioni del territorio, porta avanti grazie all’impegno e alla preparazione del Maestro Zinzula e alla passione dei coristi, dediti allo studio di partiture rare e di grande difficoltà.

In passato il coro ha effettuato tournée in Spagna, al festival di Lloret de Mar, in Emilia Romagna, in Veneto, nel Lazio e in tante altre regioni e suggestive località della Penisola.

L'ingresso è libero.

