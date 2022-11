Ritorna l’appuntamento con il nuovo cinema catalano. Per il Cicle Gaudí a l’Alguer, infatti, venerdì 11 novembre alle 19 nella Sala Conferenze de Lo Quarter, ci sarà la proiezione di Escape Room (2022) di Hèctor Claramunt, adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale dello stesso autore, in cui due coppie di amici devono passare una notte in una "escape room" e hanno 90 minuti di tempo per scappare.

L'unico modo per farlo è mettere alla prova la loro amicizia, affrontare la verità e superare una serie di enigmi perfetti per l'occasione.

Giunto alla sua quarta edizione, il meglio dei Premis Gaudí è reso possibile grazie alla partnership tra Società Umanitaria di Alghero, dalla Generalitat de Catalunya e dalla Plataforma per la Llengua, con la collaborazione dell’Acadèmia del Cinema Català, che organizza il premio, e il supporto della Regione Sardegna.

Alla proiezione di venerdì, seguirà l’ultimo appuntamento con il Cicle, il 18 novembre. Tutti film in programma, inediti in Italia, saranno presentati nella versione originale in catalano, con sottotitoli in italiano realizzati esclusivamente per l’occasione. L’ingresso è libero.





