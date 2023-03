Il 6 marzo del 1946 nasceva a Cambridge David Jon Gilmour, cantautore e tra i migliori chitarristi della storia.

Dal 1968 al 1995 e nuovamente nel 2014 è stato chitarrista e cantante dei Pink Floyd. Ha anche intrapreso una carriera solista ed è stato produttore discografico per diversi altri artisti.

Rolling Stone lo ha inserito al 14esimo posto nella lista dei migliori chitarristi di sempre.

Conosce Syd Barrett a scuola, nel 1967 viene avvicinato dal batterista Nick Mason che gli chiede se sia interessato ad unirsi ai Pink Floyd. Lui accetta e nel 1968 entra in un gruppo che scriverà la storia del rock, suonando con Roger Waters e Richard Wright.

Dopo il grande successo di dischi leggendari come "The Dark Side of the Moon" e "Wish You Were Here", Waters prende il controllo sulla band, scrivendo la gran parte di "Animals" e "The Wall".

Quando il gruppo si scioglie, nel 1995, intraprende la carriera da solista e diventa produttore discografico. Il 2 luglio del 2005 torna ad esibirsi con la band, Roger Waters incluso, al Live 8 di Londra. E nel 2014 i Pink Floyd producono il loro ultimo album in studio, “The endless river”.

Celebri i suoi assoli di chitarra, giudicati da numerosi sondaggi tra i migliori della storia del rock. Abilissimo polistrumentista, Gilmour suona anche il basso, il pianoforte, tastiere e sintetizzatori vari, banjo, mandolino, batteria, armonica a bocca e sassofono.

Un artista a tutto tondo, insomma, insignito anche dell’onorificenza dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico.

