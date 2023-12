Il 30 dicembre 2021 viene trovato morto, nella sua abitazione di Roma, Paolo Calissano.

L’attore era originario di Genova, dove era nato nel 1967. Dagli esami emergerà che a provocare il decesso è stata un'intossicazione da psicofarmaci antidepressivi.

Calissano ha recitato in vari spot e fiction, ha preso parte a diversi programmi e spettacoli teatrali.

Nel 2005 era finito nei guai dopo che una donna brasiliana era morta per un’overdose da cocaina nell’appartamento dell’attore a Genova, era seguito il patteggiamento e la pena scontata in una comunità per tossicodipendenti. Pochi anni dopo è stato coinvolto in un incidente: al momento del ricovero era in possesso di una modica quantità di cocaina e dai test clinici era emerso uno stato di alterazione psicofisica per uso di allucinogeni.

