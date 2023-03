Buon compleanno alla camaleontica Lady Gaga.

Al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, nata a New York il 28 marzo 1986 da una famiglia di origini italiane, compie oggi 37 anni.

Cantautrice, attrice e attivista, è considerata una delle migliori interpreti pop del XXI secolo. Il debutto risale al 2008 con l'album The Fame, che contiene hit come Just Dance e Poker Face. È del 2011 Born This Way, con l'omonimo singolo che è stato il più veloce della storia nelle vendite su iTunes con oltre un milione di copie in cinque giorni.

Anche i successivi album Artpop (2013), Cheek to Cheek (2014, con Tony Bennett) e Joanne (2016), insieme alla colonna sonora del film A Star Is Born, hanno raggiunto la vetta della Billboard 200.

Lady Gaga (Ansa)

Gaga - il cui nome è un omaggio al brano Radio Ga Ga dei Queen - ha collezionato un Premio Oscar per la migliore canzone per il brano Shallow, due Golden Globe, tredici Grammy Award, tre BRIT Award e un Premio BAFTA alla migliore colonna sonora (prima artista donna a riceverlo).

Per lei anche altre tre candidature al Premio Oscar: due nella sezione migliore canzone per Til It Happens to You e Hold My Hand, mentre un'altra come miglior attrice per la performance in A Star is Born. Tra i suoi film è stata protagonista nel 2021 di House of Gucci in cui interpreta Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci.

