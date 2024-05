Buon compleanno a Leonard Albert Kravitz, in arte Lenny. Nato a New York nel 1964, oggi compie 60 anni.

Tra i più amati artisti rock e "neopsichedelici", per la sua capacità di trascendere generi, stili, razze e classi, vanta una carriera quarantennale.

Autore, produttore, multi-strumentista (sa suonare chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar), influenzato da soul, rock e funk, ha vinto 4 Grammy Awards consecutivi stabilendo anche il record per maggior numero di vittorie nella categoria "Miglior Performance Vocale Rock Maschile" con i brani: Fly Away (1999), American Woman (2000), Again (2001) e Dig In (2002).

Ha prodotto 10 album in studio, che hanno venduto 38 milioni di copie nel mondo.

Non si è fatto mancare qualche esperienza come attore di cinema apparendo in "The Hunger Games", "The Hunger Games: Catching Fire", "Precious" e "The Butler".

Anche sex symbol e ancora in gran forma, Lenny Kravitz è stato sposato con l’attrice Lisa Bonet dal 1987 al 1993, da cui ha avuto la figlia Zoe Kravitz, attrice e cantante.

