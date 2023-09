Tanti auguri ad Andrea Bocelli.

Il cantante e tenore toscano – nato a Lajatico, in provincia di Pisa, il 22 settembre 1958 – compie oggi 65 anni.

In pochi sanno che dopo gli studi iniziò a lavorare in uno studio legale. Ma la sua passione per la musica era talmente forte, che decise di prendere lezioni di canto private.

Nel 1993 arrivò il successo, con la canzone “Miserere” cantata in duetto con Zucchero. L’anno successivo vinse il Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte”, con il brano “Il mare calmo della sera” (scritto proprio da Zucchero).

L’inizio di una carriera più che brillante, che l’ha fatto diventare negli anni uno degli interpreti italiani più apprezzati a livello mondiale, sia nelle esecuzioni classiche che nei brani pop e contemporanei.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata