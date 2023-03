Tanti auguri a Daniel Craig, l’attore britannico compie 55 anni.

Nato a Chester il 2 marzo 1968, è noto soprattutto per aver ricoperto il ruolo di James Bond in diversi film: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die.

Dopo alcuni ruoli per il piccolo schermo, a partire dalla serie tv “Le avventure del giovane Indiana Jones”, approda al grande schermo in un film impegnato, Elizabeth, nel quale recita accanto a Cate Blanchett.

Nei primi anni Duemila partecipa a diversi film di successo: Tomb Raider, Era mio padre, L’amore fatale, The Jacket, Munich,The Pusher, dove veste i panni del protagonista, uno spacciatore che con grandi difficoltà cerca di uscire dal giro.

Il 14 ottobre 2005 la Eon Productions annuncia il suo ingaggio come nuovo James Bond: Craig è il sesto attore a interpretare l’agente 007, batte la concorrenza di Clive Owen, Ewan McGregor, Colin Farrell e Hugh Jackman. Il fatto che sia biondo fa storcere il naso a molti, ci saranno persino petizioni affinché non sia lui ad interpretare l’agente 007: ma lui supera questo ostacolo e il suo debutto in Casino Royale si rivela un grandissimo successo. Ancora oggi è ritenuti tra i migliori film di sempre di James Bond da critica e pubblico.

Daniel Craig ha recitato in oltre 40 film, l’ultimo nel 2022, Glass Onion – Knives Out.

Dal 1992 al 1994 è stato sposato con l’attrice scozzese Fiona Loudon, da cui ha avuto una figlia. Secondo matrimonio nel 2011 con un’altra attrice, l’inglese Rachel Weisz, e seconda figlia nel 2018.

(Unioneonline/L)

