Si svolge il 2, il 3 e il 4 agosto prossimi la 17esima edizione del Festival delle launeddas, uno degli appuntamenti più attesi (anche dai turisti) della estate del Sarrabus. Anche quest'anno il Festival sarà contornato da una serie di eventi collaterali da non perdere: si inizierà venerdì 2 agosto con musica e balli itineranti al centro del paese. Previste, esposizioni, laboratori e la tradizionale sagra dei malloreddus. Il 3 agosto sarà "Aperifestival", a partire dalle ore 20 presso la torre di Porto Corallo.

Il 4 agosto il gran concerto delle launeddas in Piazza Marconi, street food e musica itinerante lungo la via Nazionale trasformata in una grande isola pedonale.

«Villaputzu - dice il sindaco Sandro Porcu – aspetta tutti, alla scoperta del suono magico e antico della Sardegna: quello delle launeddas, di cui Villaputzu è una culla».

