A Sassari il concerto elettronico del collettivo RadiosferaL'appuntamento fa parte della rassegna "Musica d'estate"
Il collettivo Radiosfera, sei maestri dell’improvvisazione elettronica, propone mercoledì al chiostro di Santa Maria di Betlem, a Sassari, una serata-evento che avrà inizio alle 20.30. Il concerto è inserito nella rassegna "Musica d’estate", organizzata dall’Associazione culturale Amici del Conservatorio – Orchestra filarmonica della Sardegna.
Radiosfera è formato da Luigi Frassetto, Alfredo Puglia, Manuel Attanasio, Pietro Dossena, Federico Bonetto e Marco Testoni, musicisti e sound artist provenienti da percorsi diversi, che si misureranno con un’esperienza sonora unica e irripetibile.
Il concerto si sviluppa come un flusso continuo, senza interruzioni né programma prestabilito: un viaggio immersivo dove l’ascolto condiviso guida la creazione. Ogni musicista prende a turno l’iniziativa lanciando un’idea sonora – un incipit – che gli altri accolgono, trasformano e amplificano, in una trama musicale in costante evoluzione.
Beat pulsanti, ambient rarefatti, distorsioni glitch, rumori concreti e strumenti acustici si fondono in paesaggi sonori cinematografici, sempre sul confine tra composizione e improvvisazione. Radiosfera è un atto di presenza: un concerto da vivere come esperienza inclusiva, in cui l’interazione tra i musicisti e l’ambiente diventa materia viva e vibrante.