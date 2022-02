Si chiude l’edizione dei record di Sanremo, ma sui social esplode il “Ferilli-gate”.

Tutto parte da un frammento della serata di ieri: mentre la finale sta andando apparentemente bene, si sente chiaramente la co-conduttrice Ferilli pronunciare le parole: “Fa il pezzo di m...”. Che si riferisse proprio ad Amadeus? A giudicare da alcuni dettagli di quanto accaduto ieri sera si potrebbe supporre di sì.

Al momento della presentazione di Emma, all'attrice viene lasciata la possibilità di leggere soltanto il codice dell'artista mentre è evidente che lei sta cercando di prendere la parola e si innervosisce. Successivamente, durante uno scambio con Iva Zanicchi, le due vengono interrotte bruscamente dal conduttore che invita la cantante a esibirsi.

In un altro momento Amadeus chiama Ferilli da dietro le quinte e si sente fuori campo la voce dell'attrice dire: "Nun ce sto". Costringendo il presentatore a tornare indietro sul palco: “Sabrina è andata a cambiarsi”.

E alla fine, al momento di ascoltare la canzone vincitrice, Brividi di Mahmood & Blanco, l’attrice non dà la mano al conduttore. Interpellato sull'episodio, in sala stampa, Amadeus prova a smontare la polemica: "Sabrina è una persona di una simpatia incredibile, parlava con tutti dietro le quinte. Non c'era alcun riferimento a nessuno con il suo linguaggio. Commentava tutto. La terminologia colorita che si è sentita penso fosse riferita a un cavo nel quale è inciampata prima di rientrare in scena".

Anche l'entourage dell'attrice minimizza: si sarebbe trattato di un'imprecazione che le è sfuggita mentre dal camerino tornava in scena, quando si è trovata davanti un ostacolo che prima non c'era, probabilmente un cavo, per cui ha rischiato di inciampare.

Anche Ferilli prova a chiudere il caso. Prima scrive un post su Instagram, accompagnato da una foto che la ritrae mentre scende le scale dell'Ariston: "Grazie a tutti, a tutta l'organizzazione Rai e al festival, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te Amadeus, ti voglio bene". E in serata ribadisce: "… Ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate: chi più di me potrebbe sapere?", allegando una serie di scatti che la ritraggono sorridente sul palco.

