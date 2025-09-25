A tracolla non avrà la fascia tricolore da sindaco di Sassari ma una delle sue chitarre per suonare il blues. Giuseppe Mascia e la sua band i Dislocation Blues sono ospiti domenica alle 17 della serata finale del 9° BlueSunset , nel Baretto davanti al mare di Porto Ferro, a Sassari.

I Dislocation Blues sono formati oltre che da Giuseppe Mascia alla chitarra anche da Omar J. Pintus alla batteria, Gavino Riva al Basso e Pierpaolo Sanna alla voce. Non certo una novità l'esibizione musicale del sindaco Giuseppe Mascia, valente chitarrista blues-rock già dagli anni '90, quando ancora non aveva iniziato la carriera politica.

Nel ricco programma della serata il bluesman Francesco Piu, uno dei migliori chitarristi italiani nel genere, che non solo ha pubblicato 8 album ma calcato palchi prestigiosi dal Cognac Blues Passions in Francia all’International Blues Challenge di Memphis e aperto concerti di leggende come John Mayall, Joe Bonamassa, Fantastic Negrito .

Come ospiti i Purple Drip, progetto musicale nato a Olbia nel 2023 grazie a 4 giovani con nomi da fumetto - B aka Bad Whiskey (voce & chitarra), Marco De Turco aka Dragon Claw (basso), Andrea Lai aka The Caveman (batteria) e Luca Lepori aka Mr Mojo (tastiere)

