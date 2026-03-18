Tappa a Mogoro, per i “Gen Rosso”, gruppo storico e simbolo di musica impegnata per la pace e la fraternità, in tournée nel 2026. Il gruppo ha previsto diverse tappe in Sardegna per il nuovo spettacolo, "Gen Rosso in Concert". L’appuntamento mogorese è fissato per sabato 21 marzo, nell’Anfiteatro Comunale, a partire dalle 21, con la partecipazione degli studenti ai workshops. Sarà una delle prime uscite che conducono la band verso il traguardo del 60° anniversario, celebrato dal prossimo dicembre.

Il concerto si configura come un vero e proprio viaggio musicale attraverso brani iconici rivisitati con nuovi arrangiamenti. Momenti musicali pensati per creare una connessione autentica con il pubblico, rafforzando, attraverso note e parole, il messaggio di pace, fraternità e cura.

La tappa di Mogoro rappresenta anche un momento importante nel percorso artistico del “Gen Rosso”, che recentemente ha pubblicato il nuovo album "The Best Spirituals". Un’occasione di incontro e riflessione, aperta a tutti coloro che vedono nella musica uno strumento di aggregazione e fraternità

In terra sarda, il gruppo sarà di scena anche a Nuoro (Liceo Giorgio Asproni), Sant’Antioco (Chiesa di Santa Maria Goretti) e Porto Torres (Basilica di San Gavino).

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