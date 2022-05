“Il contadino cerca moglie”, il reality show in onda il prossimo autunno, sceglie i primi protagonisti del programma e tra questi c’è anche un concorrente sardo.

Si chiama Alessandro, ha 32 anni, e produce frutta e verdura ad Atzara. Insieme a lui, a mettersi in gioco alla ricerca di una compagna disposta a lasciare la città per trasferirsi a vivere in campagna, ci sono gli altri single: Dario, agricoltore e allevatore di bovini di razza marchigiana, ha 32 anni e vive in provincia di Recanati; Lorenzo, 29 anni, dirige l'azienda agricola di famiglia sulle montagne della Val di Pejo in Trentino; Stefano, 47 anni della provincia di Lecce, meglio noto come "Patata Joe", coltiva con passione patate e ulivi nella sua azienda agricola; Teodoro, 28 anni, nato in Alto Adige, dopo aver vissuto a Firenze ha realizzato il suo sogno, trasferendosi in un casale in Toscana dove coltiva canapa; Enrico, 23 anni, per tutti "Il Nol", allevatore della Val di Fassa, a 15 anni ha comprato la sua prima mucca e da allora non si è più fermato; Michele, 41 anni della provincia di Salerno, dopo aver provato il lavoro in fabbrica ha deciso di ritornare ad una vita più a contatto con la natura e gli animali, creando una sua azienda agricola. E Nicolò, 27 anni, che vive nelle campagne di Terni dove con determinazione porta avanti la sua azienda agricola.

Ognuno farà un appello alle single per invitarle a raggiungerli nelle dimore di campagna.

Domani alle 21.25 su Nove – e sempre su Discovery+ in streaming – arriva la puntata casting per conoscere i partecipanti, mentre restano aperte le selezioni per le candidate.

Conduce Gabriele Corsi.

Il conduttore Gabriele Corsi (foto ufficio stampa)

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata