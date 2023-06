Tappa ad Arzachena, l'unica in Sardegna, dello spettacolo "Moby Dick", sabato 30 giugno, alle 21, al porto di Cannigione, con ingresso gratuito. La tournée del Teatro dei Venti è ospite del Festival Arzaviglia per il calendario “Arzachena eventi 2023” promosso dal Comune. La regia e ideazione generale è di Stefano Tè, con Alessio Boni, Oxana Casolari, Ettore Chiummo, Giacomo Dominici, Federico Faggioni, Francesca Figini, Davide Filippi, Mara Lambriola, Giovanni Maia, Iona Petmezakis, Amalia Ruocco, Antonio Santangelo, Cesare Trebeschi, Davide Tubertini, Elisa Vignolo.

Moby Dick porta in piazza la nave del capitano Achab e la sua ossessione per la Balena bianca, con una grande macchina teatrale e un cast di 20 artisti, tra attori, musicisti, acrobati e macchinisti teatrali. Uno spettacolo con una macchina scenica teatrale particolarmente complessa, progettata e costruita dallo scenografo sardo Dino Serra, classe 1990, originario di Cala Gonone, insieme allo scenografo Massimo Zanelli.

Un momento dello spettacolo (foto concessa)

«Siamo orgogliosi di ospitare ad Arzachena una compagnia di successo come il Teatro dei Venti, con attori, registi, scenografi e musicisti di talento e un progetto artistico pluripremiato. Ci aspettiamo un grande momento di teatro urbano grazie a questa eccezionale rivisitazione di un classico della letteratura come Moby Dick» afferma Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo. «Il porto di Cannigione viene utilizzato per la prima volta come un teatro per rendere l’ambientazione ancora più realistica e coinvolgente per le migliaia di persone che attendiamo all’evento, uno degli appuntamenti di punta del calendario dell’estate 2023».

