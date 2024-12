La magia del Natale si fonde con la magia dell’arte rievocando lo spirito delle opere di Charles Dickens nel cuore di Tempio Pausania con l’installazione “A Candy Carol”, ideata e progettata da Manuel Marotto e realizzata da ColorArt & Asara Art nell’ambito dell’iniziativa “Tempio a Colori 2024 - Xmas is a place”.

Il tutto accompagnato dal testo di Luana Giannotti, che firma la presentazione dell’opera creata ad hoc per il Natale 2024 e molto apprezzata non solo dai bambini, protagonisti dei racconti del celebre scrittore britannico dell’età vittoriana.

«A Candy Carol (Un racconto di dolcezza). Il dono di Dickens. Una poesia delicata si propaga tra i candy colors che tinteggiano la Piazza di Tempio Pausania dedicata a Fabrizio De André. A Candy Carol, l’installazione fiabesca che incanta e rapisce bambini e adulti, è un omaggio al romanziere britannico Charles Dickens che, nel dicembre del 1843, pubblicò uno dei classici della letteratura più amati di tutti i tempi: A Christmas Carol. Definito da una recente pellicola cinematografica l’uomo che inventò il Natale, lo scrittore, all’epoca trentunenne, si ispirò alla dilagante povertà delle numerose famiglie inglesi e alle ingiuste condizioni di vita dei più piccoli per rappresentare il valore e l’autentico significato del Natale. La redenzione e la metamorfosi di Scrooge, l’avaro protagonista dal cuore di pietra del breve romanzo, passano attraverso la compassione, la generosità e la cura dei meno fortunati. Questa soffice isola di dolcezza e di gioia vuole essere una carezza e un dono di spensieratezza per i più piccoli e un modesto tributo alla sensibilità di una penna straordinaria che ha stimolato l’immaginazione, la generosità e la speranza di un numero incalcolabile di piccoli lettori per quasi due secoli di storia».

