Uno dei gruppi più iconici del rock alternativo italiano, direttamente dai meandri genovesi al Jester Club di Cagliari: i Meganoidi si esibiranno nella serata di sabato 15, portando vecchie e nuove perle di un amatissimo repertorio che va avanti da quasi trent'anni. L'appuntamento è per le 20:30, parte della rassegna Sardignitalia.

Le origini della band possono tracciarsi al capoluogo ligure nel 1997, inizialmente radunatisi per suonare uno ska-punk ispirato a band come Reel Big Fish e Less Than Jake, e scegliendo il loro nome dai celebri antagonisti dell'anime d'antan "Daitarn 3". Nel 2001 arriva finalmente il successo per la formazione, con la canzone-cult di respiro generazionale "Supereroi contro la municipale". Al contempo, le vecchie sonorità cominciano a farsi sentire strette, e migrando verso ,l'alternative rock dalle tinte progressive, ufficializzano la svolta sperimentale con il disco "Outside the Loop, Stupendo Sensation" (2003), schierato contro l'avidità delle case discografiche e percio più politicizzato, e il successivo extended-play dai toni malinconici "And Then We Met Impero" (2005). Dopo la partecipazione alla compilation "GE2001", che coinvolge numerosi artisti italiani per contribuire economicamente ai processi per i fatti del G8, pubblicano nel 2006 il terzo album "Granvanoeli", in cui le atmosfere astratte si fanno più dense, segnando definitivamente la svolta post-rock della band.

Mantenendo un seguito fedele grazie ai concerti energici e all'umorismo interlinguistico che li ha sempre distinti, sono nel tempo ascesi a uno dei simboli dell'underground italiano. A cinque anni dall'ultimo album e dopo un tour che nel 2024 li ha portati in giro per tutta la penisola, tornano finalmente a gennaio 2025 con un estratto che anticipa il loro prossimo lavoro, intitolato "I Set di Hollywood", e dedicandogli l'omonimo tour per cui saranno ospiti al Jester.

