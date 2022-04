La Presidenza del Consiglio dei ministri ha bandito un concorso, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 1660 posti, di fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del ministero della Giustizia. In Sardegna, nel Distretto della Corte d’appello di Cagliari, sono disponibili 44 posti.

Posti a concorso

I posti a concorso sono così distribuiti nei seguenti profili: 180 tecnici IT senior, di cui 5 in Sardegna; 200 tecnici di contabilità senior (5 in Sardegna); 150 tecnici di edilizia senior (4 in Sardegna); 40 tecnici statistici (1 in Sardegna); 1060 tecnici di amministrazione (29 in Sardegna); 30 analisti di organizzazione.

Requisiti

Per l’ammissione alle procedure concorsuali ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di un altro Paese dell’Unione europea; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni del posto a cui si concorre; qualità morali e di condotta; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati dichiarati decaduti, licenziati oppure destituiti o dispensati dall’impiego in una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Come titolo di studio si richiede la laurea (vecchio ordinamento, magistrale o specialistica) che varia a seconda del posto a cui si concorre. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assunzione in servizio.

Le domande

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata entro le ore 14 di giovedì 28 aprile. esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid), compilando il modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo https://ripam.cloud, previa registrazione sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso ciascun candidato dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato.

Selezione

Il concorso è articolato in due fasi: la valutazione dei titoli e la prova scritta. La prova, riservata ad un numero massimo di candidati pari a venti volte il numero dei posti a concorso per ciascun profilo, si svolgerà esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche nelle sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali.

Bando e info

Il testo integrale del bando, con la dettagliata descrizione di tutti i requisiti richiesti ai candidati e delle procedure selettive, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 di venerdì 1 aprile e nei siti internet http://riqualificazione.formez.it e www.giustizia.it.

Giuseppe Deplano

