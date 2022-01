I giovani sardi che volessero fare un’esperienza nel Servizio civile, a Cagliari hanno a disposizione ancora pochi giorni per proporre la propria candidatura: Confartigianato Sud Sardegna, attraverso la propria associazione di promozione sociale Ancos, seleziona un giovane da inserire nel programma “Cittadinanza digitale: accompagnamento all’uso consapevole ed efficace dei nuovi strumenti di accesso ai servizi”, che durerà 12 mesi.

Il facilitatore digitale fornirà supporto al cittadino nell’utilizzo delle tecnologie digitali e nell’accompagnamento all’uso dei servizi pubblici digitali.

Per presentare la domanda – esclusivamente online – c’è tempo fino al prossimo 26 gennaio.

“L’obiettivo generale del progetto – ha spiegato Pietro Paolo Spada, Segretario di Confartigianato Sud Sardegna – è favorire una maggiore accessibilità alle informazioni e ai servizi da parte degli anziani, creando contemporaneamente una spinta verso l'infrastrutturazione tecnologica a supporto di questa categoria di persone, così come di tutte quelle fasce della popolazione che, per i motivi più disparati, faticano a utilizzare in modo efficace e soprattutto consapevole gli strumenti e i canali che le nuove frontiere digitali mettono a disposizione”.

(Unioneonline/F)

