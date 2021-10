Lidl offre opportunità di lavoro nell’Isola.

La catena di supermercati tedesca cerca addetti alle vendite a chiamata per i punti vendita di Cagliari, Sestu e Olbia.

Le principali mansioni del lavoratore saranno la collaborazione con il team per la gestione ottimale dello store, il rifornimento dei prodotti sugli scaffali e la sistemazione e pulizia dei locali.

Gli orari di lavoro verranno suddivisi su turni, che vanno da un minimo di quattro ore fino a un massimo di otto.

L’azienda si impegna a contattare il lavoratore, che non avrà alcun obbligo di risposta positiva, con un preavviso non inferiore a un giorno lavorativo.

Si richiedono diploma di maturità, orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra e flessibilità.

Per il punto vendita di Iglesias, inoltre, Lidl ricerca un operatore di filiale part time. Il lavoro si svolgerà su turni e prevedrà per il dipendente anche un percorso di formazione e training on the job.

