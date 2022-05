Lavorare in aereo e in giro per il mondo. L’opportunità viene da Emirates: la compagnia aerea di bandiera di Dubai assume nuovo personale di bordo per i suoi aeromobili su numerose rotte internazionali e per i servizi aeroportuali di terra.

Questi sono solo alcuni dei requisiti richiesti agli aspiranti componenti dell’equipaggio di cabina: almeno un anno di esperienza nel settore dell’ospitalità/servizio clienti; avere un livello di conoscenza fluente della lingua inglese, scritto e parlato. La capacità di parlare un’altra lingua sarà un vantaggio; altezza minima di 160 cm e massima di 212, stando in punta di piedi (elemento indispensabile per consentire al personale di raggiungere le attrezzature di emergenza su tutti i tipi di aeromobili); nessun tatuaggio visibile mentre si indossa l’uniforme dell’equipaggio di cabina (senza coprirli con bende o cosmetici). Come titolo di studio si richiede il possesso del diploma. In qualità di personale di bordo di questa società aerea gli assunti lavoreranno a Dubai e dovranno essere in possesso dei requisiti per il visto di lavoro degli Emirati Arabi Uniti.

Emirates ricerca però personale anche di altri profili. Tra questi per le sedi italiane (Milano e Roma) ricerca le seguenti professionalità: responsabile vendite e servizio clienti; dirigente vendite senior – tempo libero; direttore vendite senior aziendale. Ricercate anche figure tecniche per Dubai, tra cui: ingegnere software senior; merchandise manager; ingegnere principale; ufficiale dei servizi aeroportuali; istruttore di volo sintetico. Per saperne di più e inviare la propria candidatura consultare il sito aziendale www.emiratesgroupcareers.com.

(g. dep.)

***

Consulta tutte le offerte di lavoro

© Riproduzione riservata