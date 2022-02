Il Comune di Oliena ha pubblicato due bandi relativi ad altrettanti concorsi per l’assunzione di un istruttore amministrativo (categoria C), da assegnare ai Servizi Sociali, e di un istruttore direttivo amministrativo/contabile (categoria D), da assegnare all’Ufficio tributi.

Entrambi saranno inseriti a tempo indeterminato, con un part time di 18 ore settimanali.

Per la prima selezione viene richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, mentre per la seconda occorre avere il diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea triennale in Giurisprudenza, Scienze politiche ed Economia e commercio.

Per entrambi i concorsi la deadline per inviare le candidature è il 16 febbraio.

Nel caso pervenissero più di 100 domande di partecipazione, in entrambi la Commissione si riserva la possibilità di procedere a una prova di preselezione. Sono previste una prova scritta e un esame orale.

I dettagli nella pagina relativo ai bandi del Comune di Oliena.

(Unioneonline/F)

