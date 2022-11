L'amministrazione comunale di Muravera punta a favorire la diffusione delle riviste e dei quotidiani con l’apertura di una nuova edicola.

Per questo ha bandito una procedura di selezione per l'assegnazione di un'area per la installazione di un chiosco-edicola di vendita quotidiani e periodici. Il sito indicato dal Comune è ubicato in Piazza della Libertà.

L'obiettivo ovviamente è anche quello di creare almeno un posto di lavoro, oltre che venire incontro alle esigenze di chi abita nella zona indicata fornendo questo servizio.

Una iniziativa importante anche a beneficio dei turisti.

