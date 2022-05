Tre master, rispettivamente in tema di cybersecurity, di ingegneria aerospaziale e di risorse umane, interamente finanziati dalla Regione con un contributo complessivo di 250mila euro per la formazione di studenti, occupati e giovani in cerca di occupazione.

Sono i percorsi di alta formazione frutto dell'accordo tra l'assessorato al Lavoro, tramite l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, Aspal, e Università di Cagliari in un caso e Distretto aerospaziale della Sardegna in altri due.

"Stiamo cercando di creare la filiera del lavoro che parte dalla formazione e termina, appunto, nel mondo del lavoro e anche attraverso la formazione abbiamo voluto incentivare la partecipazione di occupati e inoccupati, mettendo a disposizione tre percorsi formativi interamente gratuiti e fortemente attuali per le tematiche trattate” ha spiegato l'assessore al Lavoro, Alessandra Zedda.

"Sia nel caso dei corsi in cybersecurity e in ingegneria dei sistemi aerospaziali che vede protagonista un centro d'eccellenza a livello internazionale, il Distretto aerospaziale della Sardegna, e sia nel caso del master universitario in gestione risorse umane in fase di attivazione da parte dell'Ateneo di Cagliari, abbiamo voluto che la formazione incontrasse le richieste che in questo momento arrivano dal mercato del lavoro".

Sempre sul fronte dell'alta formazione, l'assessorato al Lavoro si prepara a un altro importante step che riguarda il Programma per la Formazione Professionale di Alto Livello "Sardinia HVET".

Nel corso dell'incontro Zedda ha spiegato che entro la settimana verrà conclusa l'analisi finale dei 56 percorsi proposti da una serie di Pubbliche Amministrazioni, tra cui le due Università di Cagliari e Sassari.

"La Regione ha messo a disposizione 1 milione e 700mila euro, ci auguriamo che tutti i progetti meritevoli possano essere validati e possano ottenere il finanziamento", ha spiegato l'esponente della Giunta Solinas.

L'intento del Programma Sardinia HVET, in particolare, è quello di promuovere una formazione professionale di alto livello per consentire, a lavoratori e disoccupati, l'acquisizione di conoscenze e competenze per il raggiungimento di elevati livelli di specializzazione corrispondenti al Quadro Europeo di qualificazione EQF 6, 7 e 8.

(Unioneonline/v.l.)

