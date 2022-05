La Rai promuove una selezione, per titoli e prove, finalizzata a individuare 85 tecnici della produzione, da inserire in azienda con contratto di apprendistato professionalizzante. Per la sede di Cagliari sono disponibili 2 posti. I neo assunti saranno assegnati, sulla base delle esigenze produttive dell’azienda, nella sede prescelta dal candidato in fase di adesione. È prevista una retribuzione annua lorda di ingresso pari a circa 23.200 euro, che raggiungerà la cifra lorda minima di circa 26.400 euro allo scadere dei 36 mesi.

Per partecipare i candidati dovranno essere in possesso di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e della patente di categoria B. Come titolo di studio si richiede il diploma di istituto tecnico industriale o tecnologico, oppure professionale settore industria e artigianato (previgente ordinamento), manutenzione e assistenza tecnica, industria e artigianato per il made in Italy o servizi culturali e spettacolo, oppure scientifico.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 di giovedì 16 giugno, esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito form online. Previa registrazione al sito www.lavoraconnoi.rai.it. Nella domanda si dovrà indicare la sede, unica, per cui si concorre. Tale indicazione sarà vincolante. Il bando prevede una procedura selettiva per ogni sede indicata nel bando (in Sardegna è Cagliari).

Per ciascuna sarà attivato, con tempistiche diverse, un processo di selezione articolato su due fasi: Fase preselettiva – Multiple choice, da remoto, che consiste in un test scritto a risposta multipla, diretto a verificare il livello di cultura generale. La seconda fase prevede un colloquio tecnico e conoscitivo-motivazionale, in presenza. L’avviso è nel sito https://lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi.

