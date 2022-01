L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di cinque posti di vari profili professionali, tutti a tempo determinato.

A seconda delle diverse posizioni, si richiede: laurea triennale in Scienze della comunicazione o Relazioni pubbliche, diploma universitario in Tecnico di laboratorio biomedico, laurea triennale in Economia e commercio, laurea magistrale in Biologia, laurea magistrale in Medicina veterinaria.

Per presentare la domanda, esclusivamente online, c’è tempo fino al 17 febbraio.

I dettagli nella pagina web dell’Istituto dedicata dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ai concorsi.

(Unioneonline/F)

