Il ministero della Difesa ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri, per l’anno in corso.

I posti sono così ripartiti: nove per i cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando e due per i militari dell’Arma appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Il numero dei posti disponibili potrà subire modifiche qualora fosse necessario soddisfare esigenze dell’Arma connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo forestale.

Al concorso possono partecipare i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; condotta incensurabile; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana. Come titolo di studio si richiede la laurea in scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze zootecniche e tecnologie animali, giurisprudenza, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, biologia.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata entro lunedì 1 agosto, esclusivamente online seguendo la procedura indicata sul sito www.carabinieri.it.

Il concorso prevede il seguente svolgimento: prova di preselezione (eventuale); due scritti; la valutazione dei titoli di merito; prove di efficienza fisica; accertamenti psicofisici e attitudinali; orale; prova facoltativa di lingua straniera.

Il bando, con la dettagliata indicazione di tutti i requisiti richiesti ai candidati, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 52 di venerdì 1 luglio e nel sito istituzionale www.carabinieri.it.

