Nuove opportunità nel comparto turistico ricettivo. In vista della prossima stagione turistica estiva il Gruppo HM Hotels seleziona personale qualificato per le proprie strutture in Sardegna, Sicilia e Trentino Alto Adige. Agli assunti sarà offerto un contratto di tipo stagionale a tempo determinato, vitto e alloggio.

Entrando nello specifico, sono queste le figure professionali ricercate: maître di sala, il candidato ideale possiede un buon livello di conoscenza dell’inglese, esperienza; baristi con esperienza nel ruolo, dinamici, con attitudine al lavoro di gruppo, flessibilità e conoscenza dell’inglese; camerieri di sala con esperienza e capacità di lavorare in team; direttore di struttura con esperienza nella direzione di hotel/resort, abilità nel controllo di gestione, capacità di gestione del personale e spiccate doti di problem Solving. Il candidato ideale è diplomato o laureato.

Capo ricevimento con conoscenza di almeno due lingue straniere (tra cui l’inglese), in grado di gestire collaboratori ed esperienza nell’utilizzo dei software alberghieri, pacchetto Office e Channel Manager; receptionist con esperienza e conoscenza di almeno due lingue straniere, ottime capacità relazionali, buona conoscenza del pacchetto Office, Channel Manager e gestionali alberghieri; governante con esperienza, per la gestione dei turni delle cameriere ai piani, dei fattorini e della biancheria. Magazziniere/economo: il candidato ideale è diplomato o laureato, con esperienza, ottime doti gestionali e organizzative, conoscenza gestionali di magazzino e del pacchetto Office. Bagnini in possesso del brevetto M/P.

