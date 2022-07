Gardaland, il famoso parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, a pochi chilometri di distanza da Verona, assume nuovo personale per la stagione estiva. Attualmente sono 13 le differenti posizioni lavorative aperte, con numerose opportunità di lavoro, nei più disparati comparti: technical services & engineering; food & beverage; operations; hotel; commercial; entertainments; project delivery; health, safety & security.

Entrando nello specifico queste sono le figure ricercate: addetti alle attrazioni; addetto squadra aziendale emergenze, garantisce il servizio di sicurezza nella prevenzione incendi, primo soccorso; manutentori (idraulico, elettrico e meccanico): oltre ad esperienza ai candidati si richiede rispettivamente il diploma; addetti alla ristorazione per semplici preparazioni e vendita di prodotti alimentari; cuochi e commis di cucina per i ristoranti del complesso, in possesso di diploma di scuola alberghiera; camerieri di sala; operatori water park Lego (assistenti scivoli, addetti ai tornelli e operatori round service); addetto vendita nei vari punti shop e foto; sarta per lo staff artisti; addetto front office (check-in e out, nonché assistenza agli ospiti); project manager.

Il grande complesso di Gardaland Resort è composto dal suo parco divertimenti tra i più frequentati in Europa, il nuovo parco acquatico “Legoland® Water Park”, l’acquario tematizzato “Sea Life Aquarium” e tre strutture alberghiere: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel. Inaugurato nel 1975, il parco si estende su 445 mila metri quadrati.

Per inviare la candidatura https://merlin.csod.com.

