Il Comune di San Teodoro ha bandito tre concorsi per altrettante assunzioni a tempo pieno e indeterminato.

Nel dettaglio, si ricercano un istruttore tecnico (categoria C) per il settore Urbanistica, un istruttore amministrativo (categoria C) per l’Ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale, e un istruttore amministrativo (categoria C), con selezione riservata esclusivamente alle categorie protette.

Per lavorare nel settore Urbanistica, si richiede il diploma di maturità quinquennale di geometra o perito edile oppure la laurea triennale in Ingegneria o Architettura. Per prendere parte alla selezione relativa all’Ufficio anagrafe, invece, è sufficiente avere un diploma di maturità di durata quinquennale che consenta l’accesso all’università.

Per entrambe le posizioni i candidati devono avere una buona conoscenza della lingua inglese e dei principali software informatici.

Tutte e tre le domande dovranno essere presentate mediante consegna a mano all’ufficio Protocollo oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata entro giovedì 3 febbraio.

I tre bandi possono essere visionati nella pagina del sito del Comune di San Teodoro dedicata ai concorsi.

(Unioneonline/F)

