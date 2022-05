L’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna del ministero dell’Istruzione ha bandito i concorsi, per titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali per vari profili del personale amministrativo tecnico ausiliario (Ata) statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, licei artistici, istituzioni educative e scuole speciali statali, per le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, per l’anno scolastico 2022/2023. Le figure professionali inserite nei bandi sono le seguenti: collaboratore scolastico, addetto aziende agrarie, assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere.

I candidati inseriti nelle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia possono chiedere l’aggiornamento del loro punteggio, dei titoli di preferenza e/o di riserva e non presentare alcuna domanda. I candidati collocati nella graduatoria permanente saranno assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti disponibili e in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione. Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell’attività didattica.

Requisiti

Tra i vari requisiti per essere ammessi ai singoli concorsi i candidati dovranno essere in possesso di una anzianità di servizio di almeno due anni; godimento dei diritti politici; idoneità fisica all’impiego. Il titolo di studio varia a seconda del posto a cui si concorre. Agli aspiranti collaboratori scolastici si richiede qualsiasi diploma di maturità o attestato di qualifica professionale di durata triennale, rilasciato da un istituto professionale o riconosciuto dalle Regioni; per i posti di addetto alle aziende agrarie serve il diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, agroindustriale o agroambientale; agli assistenti amministrativi il diploma di maturità; per assistente tecnico il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale; ai cuochi il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina; agli infermieri la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido per l’esercizio della professione; ai guardarobieri il diploma di qualifica professionale di operatore della moda.

Domande

Le domande di ammissione ai concorsi potranno essere presentate entro oggi esclusivamente per via telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (Polis)”, disponibile nel portale del Ministero (www.miur.gov.it). La domanda di inserimento (Modello B1) può essere presentata per ogni profilo professionale in una sola provincia.

I testi di tutti i bandi, con la dettagliata descrizione dei requisiti richiesti ai candidati e delle varie procedure concorsuali, sono consultabili nel sito internet istituzionale www.sardegna.istruzione.it.

