Per la stagione che sta muovendo i primi passi e che si protrarrà sino a settembre, l’Hotel Abi d’Oru, prestigiosa struttura a 5 stelle nel Golfo di Marinella, ricerca nuovo personale per vari profili e comparti.

Le figure ricercate sono le seguenti: chef de rang con esperienza continuativa almeno biennale in hotel 5 stelle, competenze tecniche, organizzative, capacità di supervisione e coordinamento, ottima conoscenza dell’inglese; commis di sala con esperienza continuativa almeno biennale in hotel 5 stelle, comunicazione empatica e buona capacità di dialogo, propensione all’ascolto e all’apprendimento, conoscenza anche basilare dell’inglese; concierge per coordinare alti livelli di servizio, con i seguenti requisiti: esperienza nella mansione in strutture 5 stelle almeno di due anni in modo continuativo, capacità relazionali e comunicative, conoscenza di almeno due lingue straniere (tra cui l’inglese) e dei principali sistemi operativi alberghieri (Protel–Opera); addetto al Kids Club con ottima esperienza di lavoro con i bambini, anche di varie nazionalità, forte propensione al lavoro di squadra, ottima conoscenza di italiano e inglese (almeno C1), la seconda lingua costituirà titolo preferenziale; aiuto cameriera ai piani con esperienza almeno biennale nel ruolo, alti standard di pulizia e igiene, preferibilmente con buona conoscenza dell’inglese; coordinatore per il reparto Spa con esperienza almeno quinquennale in centri benessere e Spa di lusso, in grado di gestire un team di 3 addetti.

Le candidature dovranno essere trasmesse all’email: cvrc172@jobintourismeditore.it. In allegato dovrà essere inviata una fotografia e il curriculum vitae, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (info: www.jobintourism.it).

