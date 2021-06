Nuove assunzioni nei Comuni di Cagliari e Porto Torres.

Sono stati pubblicati alcuni bandi per la ricerca di 30 persone da inserire con contratto a tempo indeterminato.

L’Aspal, per conto del Comune di Cagliari, ha dato il via a una selezione per dieci posti, relativa a diverse figure professionali: cinque autisti (esecutori operativi specializzati), quattro esecutori amministrativi e un messo notificatore.

Per presentare la propria candidatura (esclusivamente online sul portale www.sardegnalavoro.it) c’è tempo fino a lunedì 28 giugno.

I dettagli, con i requisiti richiesti per le posizioni, nell’avviso pubblicato sul sito della Regione Sardegna.

Anche il Comune di Porto Torres ha avviato una procedura di selezione, per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna per coprire venti posti destinati al personale proveniente da amministrazioni pubbliche.

Ecco i profili ricercati: sette istruttori amministrativo-contabili (di cui sei a tempo pieno e uno parziale); sette istruttori direttivi (di cui due tecnici, due amministrativo-contabili, due di vigilanza e un assistente sociale); due istruttori di vigilanza (uno a tempo pieno e uno parziale); due esecutori amministrativo-contabili e due geometri (istruttori tecnici).

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre giovedì 24 giugno.

I dettagli nella pagina relativa ai bandi di concorso sul sito del Comune.

(Unioneonline)

